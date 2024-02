Bosanac: Neki ljudi su plakali, to nikad nisam doživio

Podijeli :

Zastupnik Možemo Gordan Bosanac u Novom danu s Mašenkom Vukadinović komentirao je situaciju oko izbora Ivana Turudića. Rekao je da je većinu noći i on proveo na Markovom trgu. "Odazvao se velik broj građana. Jako me dirnulo što je bilo nekoliko ljudi koji su se rasplakali, to nikad nisam doživio, kao da se čaša prelila. Ovo nije samo pitanje državnog odvjetnika, ovo je nešto puno šire i opasnije", istaknuo je i dodao: "Bilo je važno čuti glasove koji se ne čuju. Mislim da su ljudi bjesni, ovo već dugo nismo vidjeli."

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.