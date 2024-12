Profesor o Milanovićevoj izjavi o ustavnim sucima: U pravu je, ali samo neka on to ne poteže

Podijeli :

Profesor prava Ivan Pađen bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Domagoja Novokmeta s kojim je razgovarao o procesu izbora ustavnih sudaca.

Pađen je komentirao je odluke Ustavnog suda: “Stvari su neusporedivo bolje nego što su nekada bile, a dokaz je potpuno pogrešno pravno utemeljena ustavna odluka kojom se zabranjuje Zoranu Milanoviću da se kandidira za Sabor i predsjednika Vlade, ali sadržajno ispravna i koju su svi prihvatili. To je sramotno da se tih deset ljudi usudilo nešto tako napisati na temelju općih ovlasti suda, ali su donijeli ispravnu odluku.”

Komentirao je i odluku sudaca Ustavnog suda da sami sebi produže mandat: “Ima u toj odluci i nešto šuga, osim što je suštinski protivna sama sebi. Ustavni suci rezoniraju kao obiteljski odvjetnici, selski fiškali.”

“Ustavni sud sam sebi produžio mandat bez navođenja razloga”

“Kakvi su to dobri razlozi kada Ustavni sud sam sebi produži mandat bez navođenja razloga zašto”, dodao je.

“Što se događa ako Ustavni sud ne može proglasiti na vrijeme protuustavnost nekog zakona ili propisa? Ništa jer svi predmeti ionako čekaju šest mjeseci, devet mjeseci. Što se događa s izborom predsjednika Republike? Njemu mandat istječe 19. veljače.”, kazao je Pađen.

Odgovorio je na pitanje je li Milanović pretjerao kada je rekao da četiri suca Ustavnog suda trebaju dati ostavke: U načelu je u pravu. Samo neka on to ne poteže, neka to radi netko drugi iz neke druge stranke.”

