Ramljak: Seksualno zlostavljanje djece na internetu poraslo je za 60 posto

Tomislav Ramljak, ravnatelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, gostovao je u Studiju uživo. Iznio je podatak da je u odnosu na 2020. godinu broj seksualno zlostavljane djece na internetu porastao za čak 60 posto, budući da su djeca u dvije godine korone i potpunog ili djelomničnog lockdowna najveći dio vremena provodila online.

Problem je što se kod nas seksualno zlostavljanje djece u digitalnom svijetu kažnjava radom za opće dobro ili uvjetnim kaznama, dok jedna Švedska to izjednačava sa seksualnim zločinom u stvarnom svijetu i kažnjavaju i sa deset godina zatvora. Kod nas se često mogu čuti komentari da je dijete suodgovorno jer je poslalo svoju eksplicitnu fotografiju seksualnom predatoru, to je sramotno, dijete je uvijek žrtva – poručio je Ramljak čiji je Centar dobio nagradu Kraljevine Švedske za svoj rad. Ramljak je istaknuo kako djeca, nažalost, budu dugo izložena seksualnom nasilju na internetu prije nego njihovi roditelji za to doznaju. Najčešće se povjere prijateljima, a tek potom i roditeljima.

