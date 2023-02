Ćimić: Agencije za naplatu potraživanja su zabrinute

Podijeli :

Novinar Indexa Ilko Ćimić u Newsroomu je komentirao rad agencija za naplatu dugova. Koliko je realno da na temelju novinarskih otkrića i pritisaka dođe do promjena pravila igre? "Ono što je zapravo dobro je da su agencije trenutno zabrinute za svoj status i to se vidi po jednoj žustroj reakciji. Dan nakon objave mog članka agencija APS izbačena iz hrvatskog udruženja koje okuplja sedam-osam najvećih agencija za naplatu potraživanja. Druga dobra stvar je ta europska direktiva ima svoj rok - mora bit donesena do kraja godine i možemo se nadati da taj zakon bude napisan u najboljem svjetlu prema ljudima koji su dovedeni u poziciju da ne mogu vraćati kredit, a onda ih uhvate i ovakve agencije", odgovara Ćimić. Novinar Index kaže da agencije rade na rubu zakona, što su im dozvolili HNB i HANFA.

