Tri godine otkako ga je pacijentica prijavila za silovanje i 6 mjeseci od nepravomoćne presude, osječki ginekolog više ne odlazi na posao u tu bolnicu. Nije se to dogodilo zato što je bilo kakva inspekcija utvrdila da to tako treba biti, već zato što je, nakon još jedne prijave za zlostavljanje, on otvorio bolovanje.

