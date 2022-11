Hajduković: Da je premijeru stalo do pomoći Ukrajini, ne bi preskakao proceduru

Podijeli :

Izvor: N1

Na temu obuke ukrajinskih vojnika u Newsroomu je gostovao predsjednik Odbora za obranu i saborski zastupnik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković. Kako je rekao, on sadržajno s obukom ukrajinskih vojnika nema problem, ali ima problem s procedurom koju, prema njegovu mišljenju, premijer nije ispoštovao i preskočio je predsjednika kod donošenja ove odluke. Upitao se što premijera sprečava da pita predsjednika i razriješi tu dvojbu. Misli da predsjednik to ne bi odbio. Što se tiče dijela koji se odnosi na ovu konkretnu misiju EU-a, mišljenja je da to presedan i nešto novo pa ako je tako, treba učiniti sve da, s hrvatske strane, ima apsolutno mogući legitimitet. Da je premijeru doista stalo da se pomogne Ukrajini, ne bi na ovaj način preskakao proceduru, tvrdi Hajduković.