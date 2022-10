HDZ-ov župan i nakon snimke tvrdi: Našao sam se na krivom mjestu u krivo vrijeme

Podijeli:







Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak prije dvadesetak je dana u jednom noćnom klubu sudjelovao u tučnjavi u kojoj je pogođen čašom u glavu. Član predsjedništva HDZa čitavo vrijeme tvrdi da je on iznenada napadnut i da s napadačima do tog trenutka nije komunicirao. No, pojavila se snimka nadzornih kamera iz koje proizlazi da je župan prvi nasrnuo na mladiće. Stričak, koji je omalovažavo policajce na mjestu izgreda i odbio alkotestiranje, i nakon objave snimke tvrdi- našao sam se na krivo mjestu u krivo vrijeme. Ovo su snimke nadzorne kamere na kojima se, kako tvrdi portal Telegram, vidi župan Stričak kako prvi nasrće na čovjeka na jednoj varaždinskoj terasi. A onda dolazi i drugi, kojeg hvata za vrat, pa on uzvraća županu čašom u glavu. No, Stričak se i dalje drži svoje verzije priče.