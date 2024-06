I dalje stižu reakcije na Milanovićevu kandidaturu

Podijeli :

Do predsjedničkih je izbora pola godine, ali nakon najave predsjednika Milanovića da će se ponovno kandidirati, i dalje stižu reakcije. Tko će biti protukandidat iz redova HDZ-a, stranka još ne otkriva, a jedan od onih koji se spominjao kao potencijalni kandidat- Oleg Butković- kaže da on nije taj. A nova tema je, čini se, opet dovela do podijeljenih mišljenja između koalicijskih partnera, dok HDZ očekuje da će s Domovinskim partnerom imati zajedničkog kandidata, oni kažu da će imati svog.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.