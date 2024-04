Krstulović: Sa žrtvama razgovaram, a Matanićevu rehabilitaciju ne isključujem

Podijeli :

Nora Krstulović, redateljica i urednica portala Teatar.hr u emisiji Novi dan s Ninom Kljenak je razgovarala o slučaju Matanić, ali i Ozrenu Prohiću - za kojeg smatra da nije snosio posljedice za svoja (ne)djela vec je i nagrađen, režijom opere u Osijeku. To obeshrabruje žrtve, naglašava Krstulović, koja je i sama razgovarala s nekima od njih. "Ne žele da ih se razvlači po medijima, ne vjeruju institucijama, s obzirom i na sve što se nije poduzelo oko Prohića", dodaje. Upozorava na kulturu šutnje i straha, koja traje već godinama, a kojoj ne doprinosi društvo koje tolerira nasilje i institucije koje također svojim postupanjem ne stvaraju atmosferu da su žrtve sigurne i ohrabrene. Na pitanje naše Nine Kljenak, s obzirom na sve, smatra li da je moguća Matanićeva rehabilitacija, Krstulović kaže: "Da, to ne isključujem."

