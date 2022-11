Marin Galić: FIFA je politizirana i korumpirana

Podijeli :

O kontroverzama koje prati Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru u Newsroomu smo razgovarali s Marinom Galićem s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Kako je rekao, ostat će činjenica da je Katar dobio domaćinstvo na sumnjiv način i to je bilo jasno od početka, dakle od 2010. godine, samo su sada ponovno sve te priče aktualizirane. U svakom slučaju i ovaj primjer je pokazao da je novac sredstvo za apsolutnu moć. Nitko nije uložio 200 milijardi dolara dosad. Primjera radi, navodi Galić, Rusija koja je bila domaćin prethodnog prvenstva uložila je oko 11 milijardi. Uz sve to, ovo prvenstvo prate i podaci od šest i pol tisuća izgubljenih života na izgradnji infrastrukture, pitanja ljudskih prava.. .pa je pitanje je li Fifa mogla promijeniti odluku, no kaže Galić, politika se ne usudi ići protiv novca, a Fifa je tu itekako "odradila" svoje.