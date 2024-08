Novi Zakon o upravljanju zgradama i dalje ostavlja niz otvorenih pitanja

Podijeli :

Ministar graditeljstva Branko Bačić razriješio je dilemu koja je mučila iznajmljivače širom zemlje nakon najave da se uvodi pravilo o 80 posto suglasnih suvlasnika za kratkoročno iznajmljivanje u zgradi. To se pravilo neće primjenjivati na postojeće iznajmljivače nego samo na one koji će se ubuduće htjeti baviti istom poslovnom aktivnošću. No to otvara nova pitanja.

