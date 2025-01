Puhovski o Dabri: Da netko puca i to horizontalno iz auta i to izgleda nikome nije problem

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski bio je gost N1 Pregleda dana gdje je komentirao ostavku ministra Josipa Dabre.

“Ono što je problematično je jedna vrsta domovinskog primitivizma. To da netko puca i to horizontalno iz auta i to izgleda nikome nije problem. Doveli smo se da više tim ljudima nitko ne vjeruje”, kaže Puhovski.

Osvrnuo se i na ostavku ministra Dabre te komentirao je li ona bila iznuđena ili dobrovoljna.

“Oni svi shvaćaju ostavku kao jednu vrstu smjenu. Potpuna zbrka je nastala. Ne zna se kako se smjenjuju ministri. Ne zna se kad je ta odluka donesena, što to znači za koalicijske odnose”, komentirao je Puhovski.

Početak kraja suradnje DP-a i HDZ-a?

Odgovorio je i na pitanje misli li da će slučaj Dabre biti početak kraja suradnje DP-a i HDZ-a.

“Penava se ne može dati iz igre do lokalnih izbora. Za njega je glavni grad Vukovar. Za sve njih zapravo. Za njih je jedino bitno da se očuva lice oko njihovog stajališta do te mjere da imaju podršku HDZ-a za svog čovjeka za gradonačelnika. Njima je Zagreb drugorazredno pitanje. To koristi HDZ koji od njih može dobiti što god hoće. Ja mislim da to toga neće doći”, smatra Puhovski.

Penava u Vladi?

“Uvjeren sam da do svibnja neće ići u Vladu. Mislim da će poslati nekog što je moguće manje važnog, što je moguće pristojnijeg i uljudnijeg koji će održavati ravnotežu”, zaključio je Puhovski.

