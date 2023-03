Od jeseni u 50 osnovnih škola kreće cjelodnevna nastava. Što to donosi?

Podijeli :

Od jeseni u 50 osnovnih škola kreće eksperimentalni projekt cjelodnevne nastave. Djeca će osim redovite nastave u školi pisati zadaće, imati doručak i topli obrok, te od 15 do 17 sati izborne aktivnosti. Resorno ministarstvo objavilo je javni poziv školama, koji traje do 28. travnja, ali tko će se moći prijaviti pravo je pitanje s obzirom da većina škola ne zadovoljava osnovne kriterije - nema dvoranu za tjelesni, odgovarajuću kuhinju, a niti većina radi u jednoj smjeni. A sve je to potrebno kako bi cjelodnevna nastava zaživjela. Što misle ravnatelji, učitelji, roditelji, ali i djeca provjerila je Lucija Ptičar.

