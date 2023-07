Peti dan od oluje i dalje su bez struje

Podijeli :

Vukovarsko-srijemska županija, najgore pogođena olujom, ne razmišlja još o četvrtku kada bi Vlada trebala donjeti odluku o intervencijskom planu koji bi zagarantirao 11 milijuna eura istoku zemlje, za kojeg župan Dekanić već sada procjenjuje da će šteta biti i do 100 milijuna eura. Civilna zaštita na terenu, vojska svaki dan putuje na lokacije, no mještani ističu - Treba nam ruku za sanaciju, struke i opreme. Novčana pomoć puno nam znači, no želimo sanirati sve prije novog nevremena.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.