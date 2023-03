Počeli nacionalni ispiti za osnovnoškolce: “Bilo je malo stresno”

Podijeli :

Prvi je puta više od 40 tisuća učenika osmih razreda iz 878 osnovnih škola u Hrvatskoj pisalo nacionalne ispite iz hrvatskog jezika. Rješavali su 47 zadataka, a učenici maksimalno mogu dobiti 70 bodova. Nacionalni ispiti ove godine neće biti kriterij za upis u srednje škole niti će ocjene ispita utjecati na one na kraju godine već će postignuća učenika biti evidentirana kao bilješka u e-Dnevnik. Učenici će još morati pisati 7 ispita, a provedba traje do 31. ožujka. Kako je to u Osnovnim školama izgledalo prvog dana pisanja provjerila je naša Lucija Ptičar.

