Pola ure, pola sotone | 333 | Prime Time

U večerašnjem Prime Timeu idemo polusotonistički jer na pola smo do broja zvijeri s brojem epizoda. Malo smo na početku razgovarali s europskom tužiteljicom i udjelili joj par savjeta. Tjedan iza nas bio je velik i važan za rakete, pa smo se prisjetili najvažnijih raketa ovaj tjedan. Nama ovdje u Europi najvažnija je bila ona što je pala u Poljsku. Bilo to kao ono kad je pao dron kod nas, samo što je sada nekog bilo briga. Ako vas ni za to nije briga, evo još nečega za što vas nije briga - ministar Gordan Grlić Radman prekršio je ustav. Nije to ni najgora stvar koja se dogodila. Netko je ukrao 200kg kokaina narkokartelu. Dakako, narkokarteli zbog toga manje cvile odbivših hrvatskih članova uprave INA-e. Kad smo kod cvileža, zaplakao je 8 milijarditi stanovnik zemlje, ali ne i Ivica Todorić u našem intervjuu. Za kraj, komorne vijesti iz Vukovara i Škabrnje.