Prelijevanje iz šupljeg u prazno

Najavljena dodatna porezna rasterećenja plaća u Newsroomu je komentirao Boris Podobnik iz Glasa poduzetnika. Kako je rekao, na prvi pogled čini se da ima neke logike u jednom od rješenja za one s najnižim plaćama - da izdvajaju manje doprinose za mirovine, no to znači ipak da se uplaćuje manje novca.

Podobnik kaže da to znači ili manje mirovine ili da će se dodatni novac morati potražiti iz nekih drugih sredstava.

Na polemike oko 2. mirovinskog stupa i njegove svrhe, s obzirom na činjenicu da na kraju građani kod odlaska u mirovinu ipak biraju 1. stup, Podobnik ističe da bi 2. mirovinski stup bio idealan da je Hrvatska kao Švicarska, Norveška ili Švedska u kojima državne tvrtke dobro posluju pa bi i drugi mirovinski stup bio dobro rješenje.

Veliko pitanje je i što je s mogućim ukidanjem prireza. Naime, nastavlja Podobnik nisu sve jedinice lokalne samouprave u istoj situaciju, neke pokazuju jako dobre rezultate, druge lošije. To što su u suficitu od 3 milijarde kuna samo je skupna brojka, no razlike su očite. Tu treba biti vrlo pažljiv, osobito kada je u pitanju Zagreb koji doduše ima najveći prirez, ali tu radi i najveći broj ljudi i najveći su izdaci.

