“Promjene se nisu događale kad je oporba bila dobra, već vlast katastrofalna”

Podijeli :

Hrvatski sabor u petak je izmijenio Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira i drastično povećao kazne za prekršaje koje sada idu do čak četiri tisuće eura, za izmjene je glasovalo 77 zastupnika, 50 je bilo protiv. No, prije nego je došlo do glasanja o Zakonu, zastupnici su se u Saboru vrijeđali međusobno, a nekolicina je krenula prema stolu predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Epilog je izbacivanje čak njih trojice iz Sabornice. Također, politički tjedan obilježio je i novi sukob premijera i predsjednika. Događanja u Saboru, komunikaciju čelnih ljudi republike, u Novom danu komentirao je komunikacijski stručnjak Petar Tanta.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.