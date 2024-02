Radeta nakon devetog napada: Nećemo dozvoliti da nam Skejo i slični budu glavni komunalni redari

Podijeli :

Danijel Radeta, šef zadarskog SDPa, ponovno je napadnut. Ovaj put maskirani napadač polio ga je nepoznatom kemikalijom, no sve je snimljeno pa se on nada da će počinitelj biti otkriven. "Borim se za dostojanstvo ovog grada. Napadnut sam jer tražim uklanjanje jednog fašističkog murala i jedne ustaške spomen ploče. Napad nisu osudili ni Plenković ni gradonačelnik Dukić," kaže Radeta. "Žele me eliminirati iz političkog života, bilo je devet napada u dva mjeseca, nitko nije reagirao. Šutnja institucija znači ili da se boje, ili da odobravaju, " upozorava Radeta. " To je sustavni model koji je razvio HDZ , kad netko napravi dobar posao upregnu se da ga eliminiraju. To su napravili i mom prethodniku Antunu Novoseloviću. Ali nećemo dozvoliti da nam Skejo i slični budu glavni komunalni redari." Radeta kaže da ga nisu uspjeli uplašiti. "Ne bi se bavio ovim poslom da se bojim, znao sam od početka da će biti pritisaka. Ovo je zapravo trivijalno, taj će mural prije ili kasnije izbrisati jer je nelegalan", objašnjava šef gradskog SDP-a. "Mi se suočavamo s puno težim odlukama, zaustavili smo operaciju građevinskog lobija tešku 50 milijuna eura. Pavao Vujnovac htio je graditi kamp a da mi za to uopće nismo znali. Mi smo to zaustavili na Gradskom vijeću."

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.