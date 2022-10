Savjetnik za sport: Za gradnju stadiona u Maksimiru prvi je na potezu grad

Podijeli:







Izvor: N1

Bivši vaterpolski reprezentativac, a sada posebni savjetnik za sport u Ministarstvu turizma i sporta Josip Pavić gostovao je u Newsroomu nakon što je danas u Saboru izglasan Zakon o sportu. Kaže da je kritika na novi Zakon izuzetno malo i da ga svi pozdravljaju. Nastavit će se novčano i infrastrukturno pomagati hrvatskom sportu. Pavić ističe da se u posljednje 4 godine uložilo više od 80 milijuna kuna za 170 projekata što se tiče same infrastrukture. Pavić se osvrnuo i na vruću temu gradnje stadiona u Maksimiru. Iako je Ministarstvo to koje određuje hoće li se pojedina građenja naći u kategoriji od nacionalnog interesa, rekao je da će se tek vidjeti odnosi li se to i na stadion u Maksimiru. Uvjeren je da hoće iako to ovisi o nizu kriterija da bi se gradnja tog objekta sufinancirala iz Ministarstva. Cijeli razgovor pogledajte u videu.

