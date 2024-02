Sindikati ne odustaju: Vlada pod pritiskom zbog koeficijenata

Podijeli :

Reforma svih reformi - nedovoljan 1. Slogan je to i poruka koji će dio sindikata iz prosvjete i znanosti u petak s Trga svetog Marka poslati Vladi. Sutra je pak zadnji dan za izjašnjavanje o Uredbi o koeficijentima. Iako svi govore da to nisu pregovori, zapravo se do zadnjeg trenutka pregovara - ne ispravljaju se samo očiti propusti, već se i neki koeficijenti podižu.

