Suđenje Zavladavu odgođeno, njegov brat i otac odbili svjedočiti

Podijeli :

N1

U Splitu je danas počelo ponovljeno suđenje Filipu Zavadlavu za trostruko ubojstvo. Jedno ročište je već održano, međutim, kako je Zavadlav stalno komunicirao na talijanskom jeziku, rasprava je prekinuta. Danas su vještaci procijenili da je sposoban za raspravu, a on je ponovno izveo šou i tvrdio da on ne zna pričati talijanski i da je to krivo shvaćeno. Izjasnio se i da nije kriv za trostruko ubojstvo. Njegov otac i brat odbili su svjedočiti, pa je suđenje prekinuto i nastavlja se idući tjedan.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.