Razni problemi hrvatskog zdravstva doveli su do toga da je Hrvatska po mnogim segmentima zdravstvene skrbi za građane na samom dnu Europe. No u jednom segmentu Hrvatska je na samom vrhu, i to ne samo Europe nego i svijeta. Hrvatska je među vodećih pet zemalja svijeta po transplantacijama organa.

