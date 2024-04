Vojni analitičar o Rafaleima: Ovo je praznik za hrvatsko ratno vojno zrakoplovstvo!

Podijeli :

Vojni analitičar Goran Redžepović je u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak komentirao dolazak prvih šest od 12 borbenih zrakoplova Rafale u Hrvatsku. "To znači da ćemo biti u stanju osiguravati i implementirati našu suverenost u trećoj dimenziji. Stvarno ste suvereni ako ste u mogućnosti nadzirati i zaštititi svoj dio zračnog prostora. To je strategijski dobitak za Hrvatsku. Nećemo biti ovisni o nekoj drugoj državi već ćemo mi odlučivati i implementirati naše zahtjeve unutar našeg zračnog prostora", izjavio je Redžepović pa dodao: "Ovo je praznik za hrvatsko ratno vojno zrakoplovstvo. Počeli smo s poljoprivrednim avionima, a danas imamo četvrtu plus generaciju."

