Zagrebački rektor o obnovi: S novim zakonom ne može biti gore nego što je!

Rektor Sveučilišta u Zagrebu i bivši dekan Građevinskog fakulteta u Zagrebu Stjepan Lakušić u N1 studiju uživo govorio je o novom Zakonu o obnovi. Kaže da je stanje toliko loše i da se došlo do zida da je novi zakon jedino rješenje i da misli kako će pomoći da obnova krene jer gore ne može biti. Dodaje da je i sam gradio vlastitu kuću i da mu nije jasno kako su stvari do te mjere zakomplicirane da je država u dvije godine sagradila dvije kuće na Banovini. Zagrebačko sveučilište u obnovu fakulteta uložit će 400 milijuna eura, od čega je pola iz Fonda solidarnosti pa poziva premijera Andreja Plenkovića da s Europskom komisijom ispregovora nekoliko dodatnih mjeseci za podnošenje završnih računa nakon 30. lipnja, s obzirom na okolnosti koje su se dogodile u među vremenu, a to je agresija rusije na Ukrajinu pa i potres u Turskoj i Siriji.

