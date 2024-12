Zeleno svjetlo za snažniju pirotehniku, ali opreza nikad dosta

Podijeli :

Nova godina se bliži, a time dolazi i pojačano korištenje pirotehnike. Policija je odobrila korištenje snažnije pirotehnike u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja no istovremeno upozoravaju ljude na opasnost od zlouporabe oružja, eksplozivnih i pirotehničkih sredstava, te improviziranih sredstava napravljenih kod kuće. Od petka, zeleno svjetlo za snažniju pirotehniku. No, opreza nikad dosta.

