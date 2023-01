Alarmantno stanje: Svaki četvrti liječnik zabrinut je za svoju sigurnost

Podijeli :

Izvor: Pexels

Napad na zdravstvene djelatnike smatra se kaznenim djelom, a zaprijećena je i kazna do 5 godina zatvora. No policija i pravosuđe često takve napade karakteriziraju kao prekršaj. Lani su pacijenti u Hrvatskoj napali 20 medicinskih djelatnika. Najviše njih dogodilo su se u Čakovcu. No, posljednji slučaj iz Virovitice u kojem je pacijentica nožem napala svoju liječnicu uznemirio je javnost. Uznemirujući su i podaci istraživanja Hrvatske liječničke komore da je čak 93 posto liječnika barem jednom bilo izloženo verbalnom ili fizičkom nasilju.

