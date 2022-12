Podijeli :

Gotovo dva tjedna traju borbe klanova u Dinamu. Sve se to događa u trenutku najave o gradnji novog stadiona. Dio članova najviših tijela kluba tvrdi kako Mamić i dalje želi zadržati utjecaj i da to loše utječe i na klub i na realizaciju gradnje stadiona. Zdravko Mamić, osuđeni bjegunac pak danas iz Mostara poručuje kako član Uprave Krešimir Antolić i njegovi pomagači žele uništiti klub. Inače, Nadzorni odbor je sinoć smijenio Antolića, a članovi Izvršnog odbora tvrde da Nadzorni odbor za to nije imao ovlasti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.