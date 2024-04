Podijeli :

Brojimo sate do izborne šutnje. Do ponoći kandidati još imaju vremena za političku kampanju. A onda kratak predah od političara do zatvaranja birališta u srijedu navečer. Kako su iskoristili zadnji dan kampanje u pregledu Tine Kosor Giljević.

