Do kad će se Barbarić držati na poziciji? Čini se da to zna samo jedna osoba

Drugi čovjek HDZ-a, osječki župan Ivan Anušić u razgovoru za N1 jasno je rekao da šef HEP-a Frane Barbarić radi štetu HDZ-u. E sad, treba li otići, zaključak se nameće sam, no Anušić kaže da on o tome ne odlučuje i da on ne vodi kadrovsku politiku HDZ-a. Strelica je poslana, no nije on prvi - prije njega su o tome progovorili i Jandroković i Bačić, no Frane Barbarić se i dalje drži na poziciji. Do kada? Čini se da to zna samo jedna osoba.

