Dok oporba odbija povišicu, dužnosnici na vlasti kažu dosta je demagogije

Pregovarali su s Vladom i isposlovali povišicu od 1. listopada i 1. travnja od šest, odnosno dva posto. I dok će to za one u državnim službama s najnižim koeficijentom značiti rast plaće od 140 do 250 kuna puno će bolje proći oni koji su bili s druge strane stola - premijer, ministri i ostali dužnosnici na koje se dogovoreno po novom odnosi. Andreju Plenkoviću plaća će skočiti za 1600, a Zoranu Milanoviću za 1800 kuna. Ministri mogu očekivati povećanje plaće oko 1500 kuna, a saborski zastupnici oko tisuću kuna. I dok dužnosnici iz oporbe odbijaju povišicu, ovi na vlasti kažu dosta je demagogije.

