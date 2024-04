Klisović o izjavi Plenkovića: “Kao da meni netko kaže imaš raščupanu frizuru, pa daj se počešljaj”

Podijeli :

N1

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine, Joško Klisović (SDP), gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao post-izborna preslagivanja.

Klisović tvrdi da se sve zdrave snage koje se bore protiv korupcije trebaju stati na jednu stranu. “Neutralizirati zadnje anti-demokratseko odluke HDZ-a, od lex AP-a do Turudića i pripremiti nove izborne jedinice, pa Zagreb je razmrvljen na tri jedinice. Volja građana se zanemaruje. Idemo napraviti izborne jedince gdje svaki glas jednako vrijedi i onda odmjerit snage”, rekao je.

Komentirao je i jučerašnju izjavu Andreja Plenkovića da su SDP, Možemo i Most korumpirani. “HDZ ne blatimo mi nego njegovi ministri protiv koji se vode postupci i drugi članovi koji su pod istraga ma ili su osuđeni, pa i sama stranka je presuđena za korupciju. Ta njegova izjava zvuči kao potez očajnika. Kao da netko sada dođe tu i kaže mi joj kako imaš raščupanu frizuru, pa daj se počešljaj”, dodao je.

UŽIVO Predstavnici manjina podržali Jandrokovića za šefa Sabora, što će odlučiti Domovinski pokret?

“Ja ne bih mogao biti u stranci koja je presuđena za korupciju, ne vidim kako drugi to rade”, napomenuo je.

Tvrdi da će Hrvatska skrenuti u desno ako dođe do koalicije HDZ-a i DP-a. “Mislim da će dođi do raspada DP-a. Recite mi samo jednu stranku koja je ušla s HDZ-om, a da je nakon te koalicije opstala. Sjetite HNS-a, HSLS-a, koji ne idu samostalno, to će se dogoditi i DP-u. Neće oni utjecati na politike HDZ-a, HDZ će od njih uzeti što im treba, baciti što im ne treba, rastočiti i neutralizirati još jednog protivnika na desnici kao što su učinili s HSp-om”, rekao je Klisović.

Žao mu je što nije došlo do velike koalicije na ljevici. “To je bila strateška pogreška. Sinergija Možemo i SDP-a je trebala dovesti do nove političke snage koja bi po brojevima bila puno veća u anketama i privukla bi veći broj birača. Ovako su ljudi rekli – gle nisu se uspjeli dogovoriti sada, kako će u vlasti. No još uvijek postoji većina u Saboru koja bi mogla donijeti promjene”, istaknuo je.

“Ne možete preko noći plakati za svojom djecom koja odlaze u Irsku, a po danu glasati za HDZ”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.