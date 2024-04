VIDEO / Tvornica iz Zagorja koja prkosi tezi da proizvodnja tekstila više ne može donijeti zaradu

Podijeli :

Njihovi proizvodi našli su mjesto u prestižnim svjetskim hotelima i restoranima, čak i u Hell’s Kitchenu poznatog chefa Gordona Ramsaya u Las Vegasu. Ekipa Forbes Magazina posjetila je Tvornicu tekstila Trgovišće i provjerila kako je postigla uspjeh u inače tužnoj hrvatskoj tekstilnoj industriji.

Proizvodi Tvornice tekstila pored zagorske magistrale osvojili su i slavnog chefa Gordona Ramsaya i mogu se vidjeti u njegovim restoranima diljem svijeta. “Gordon Ramsay u svojim restoranima koji su možda ekscentrični, malo drugačiji od ostalih restorana na stolovima nema ništa tekstilno osim naših salveta. Znači, jedina stvar tekstilna na njegovim stolovima je salveta i ta salveta se radi u Velikom Trgovišću”, kaže u prilogu Dražen Kolarek, financijski direktor uspješne zagorske tvornice o kojoj je nedavno pisao portal FORBES Hrvatska.

Suradnja s restoranom Hell’s Kitchen otvorila je hrvatskoj tvornici tekstila i neka druga vrata u Americi. Veliko tržište im je i Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje svoj asortiman plasiraju u slavni hotel Ritz u Londonu, no ni to nije sve. Danas su prisutni na tržištima od Dubaija do Las Vegasa s rekordnim prihodima prošle godine od 5,7 milijuna eura. Prisutni su, naravno, i na hrvatskom tržištu.

“Tu se ističe tvrtka Jadranka Lošinj koja ima jedan od najluksuznijih hotela u Hrvatskoj, Alhambru, tu se ističe Blue Sun, koji ima kompletno našu robu u svim svojim hotelima iako nije pet zvjezdica destinacija. Imamo jako puno malih obiteljskih boutique hotela po cijeloj obali, po cijelom Zagorju, Slavoniji i svuda”, kaže Mario Popić, izvršni direktor TTT-a.

Ponosno ističu da radnice i radnici u tvornici nisu radili, niti sada rade za minimalac, a pokrenuli su i vlastiti brend proizvoda za kućanstvo Merla. “Posteljinu koju imate u hotelu sad možete imati doma. To je posteljina vrhunske kvalitete, iznimne dugotrajnosti, s nekim novim bojama i dezenima koji bi trebali privući nove kupce”, kaže Popić.

