Građani uplatili više od milijardu eura u obveznice

Izvor: N1

Posljednjeg dana roka, umirovljenica Zara Tkalec pridružila se onima koji su posljednjih dana upisivali obveznice. Iako je već jučer bilo jasno da je premašena ciljana milijarda eura - građani su iskoristili posljednji dan rok i upisivali se i danas. Država je najavila povećanje alokacije - a naposlijetku su u obveznice investirali i članovi Vlade, pa čak i dosad nepokolebljiv ministar Oleg Butković koji je danima govorio da on to neće učiniti jer to nisu izglasali on i supruga.