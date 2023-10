Podijeli :

Saborski zastupnik iz redova HDZ-a Damir Habijan bio je gost Sandre Križanec u N1 Studiju uživo. On kaže kako, kad se radi o situaciji sa Zakonom o izbornim jedinicama nije došlo do nikakve proceduralne greške, procedura je, govori, ispoštovana od A do Ž, nego je predsjednik Republike, čija je obveza potpisati zakon odlučio, po prvi put, ne potpisati zakon u roku. Nedavno je potpisao zakon dva dana nakon što je usvojen, a neke zakone je potpisivao je i isti dan. "Ne možemo govoriti o greški, nego o opstrukciji od strane predsjednika države", kaže Habijan. "Oporba je ispala smiješna", kaže on.

