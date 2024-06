HDZ-u u fokusu europski izbori, DP-u ideološke teme

Podijeli :

Tri dana do europskih izbora, upravo je to prvo na listi prioriteta svima, pa tako i HDZ-u. Sve ostale teme, ponavlja Plenković, na red će doći nakon izbora. U međuvremenu, Domovinski pokret i dalje nameće svoje teme, mahom ideološke. Dok ne prođu izbori, sve drugo može biti na čekanju. Među njima i problemi koji naviru na relaciji HDZ-Domovinski pokret. Pa tako saborski Odbor za manjine nema čelnika jer DP brani da to iz redova vladajuće većine bude Milorad Pupovac.

