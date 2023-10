Hrvatska nije raspisala nijedan natječaj iz programskog razdoblja 2021-2027

Podijeli :

Prema navodima iz hrvatskih medija, na jednom brifingu u Bruxellesu Hrvatska je pohvaljena kako je 9. u EU po povlačenju sredstva iz strukturnih fondova iz programskog razdoblja 2014-2020. te kako će sav novac biti iskorišten. No, istovremeno je izraženo čuđenje kako je Hrvatska uz Sloveniju jedina koja nije raspisala nijedan natječaj iz već aktualnog programskog razdoblja 2021-2027. Ministar europskih fondova i regionalnog razvoja tvrdi: to nije istina. No, oporba, naravno, nije baš u to uvjerena.

