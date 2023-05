Jakopović: Cijene hrane mogle bi biti niže kroz nekoliko mjeseci

Podijeli :

N1

Iako inflacija pada već 4. mjesec zaredom, i dalje je visoka, a najviše joj doprinose cijene hrane i to s 8,8 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Možemo li očekivati ipak u neko skorije vrijeme stabilizaciju cijena jedno je od pitanja koje smo u Newsroomu postavili predsjedniku Hrvatske poljoprivredne komore Mladenu Jakopoviću.

Kako je rekao, primjetan je lagani pad cijena inputa za poljoprivredne proizvođače i ipak treba proteći neko vrijeme da to osjete i građani, no vjeruje da bi do pada cijene moglo doći kroz dva, tri mjeseca. Komentirao je i poslovne rezultate koje su ostvarili veliki trgovački lanci koji su uvećali dobit i do 250 posto. Jakopović tvrdi da se sada vidi tko je u inflatornoj 2022. pokupio vrhnje. Za tvrdnje glavne direktorice HUP-a Irene Weber da članice HUP- nisu imale rast profitnih marži, kaže da baš nisu točne, ali da razumije da ona mora braniti pozicije svojih članova. Kada je poljoprivredna porizvodnja u pitanju najteže stanje je trenutno u stočarstvu, posebice kod proizvođača svinjetine i mljekara. Nikad se još nije dogodilo, kaže, da prase skuplje od janjaca. Uzrok je u manjoj porizvodnji krmača na europskoj razini, no očekuje da će stanje stabilizirati u sljedećih šest mjeseci do godinu dana. Cijeli razgovor pogledajte u videu.

