Je li zastala izgradnja najmodernije ACI-jeve marine u Rjeci?

Podijeli :

Je li Rijeka postala HDZ-ova mezimica?! Milijuni kuna državnog novca slijevaju se u infrastrukturne projekte u Rijeci i okolici, hvali se Vlada. Od željeznica, cesta, do kontejerskih terminala. Jedan od projekata koji će, kažu, posve promijeniti prilaz moru jest i izgradnja nove nautičke marine. Zajednička je to investicija od 400 milijuna kuna ACI-ja i njemačkog Lurssena, odnonosno njegove tvrtke kćeri Gitone. Dobili su koncesiju za marinu na jednom dijelu luke na 30 godina, no žele zauzeti praktički cijelu putničku luku. Hoće li građani uopće imati pristup moru, pitaju se mnogi? Porto Baroš. Stara mađarska luka postat će ACI-jeva perjanica. Tvrtka ACI-Gitone dobila je koncesiju prije dvije godine. Prema tadašnjim najavama radovi su trebali početi još prošle godine. Ali, nije zapelo, kažu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.