Jesu li u Novom Vinodolskom danima skrivali onečišćenje mora?

Onečišćeno more raznim bakterijama i zabrane kupanja na plažama nisu reklama za početak turističke sezone. Jesu li u Novom Vinodolskom danima skrivali da se upravo to sada njima dogodilo? Nedavne jake kiše začepile su im kolektore, u more je svakav sadržaj iscurio. Nakon brze sanacije ipak mjerne stanice pokazuju nezadovoljavajuću kvalitetu mora na pojedinim mjestima. Iako su postavljeni znakovi zabrane kupanja, mnogi ih jednostavno nisu uočili. Je li riječ o traljavosti ili namjernom zataškavanju da se slučajno ne ugrozi turizam.

