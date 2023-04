Beroš i liječnici postigli dogovor

Podijeli :

Više od tri sata trajali su pregovori liječničkih udruga, resornog ministra i premijera. I čini se, urodili plodom. Zadovoljne obje strane sad samo sve to treba definirati i realizirati, a to je osim povećanja osnovice plaća, bolji uvjeti za specijalizante i radnilišta za liječnike. A o štrajku, još će se odlučivati, iako za sada se više ne čini izgledan. Nakon 3,5 sata rasprave pao je kompromis - no vlada u suštini pristaje na sve ključne zahtjeve sindikata.