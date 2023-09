Gorski kotar ostvario 10 posto više noćenja nego prošle godine

Podijeli :

Iako je generalno turistička sezona u prvih 8 mjeseci bolja nego lani, u kolovozu ipak neki minusi. Ne i u Gorskom kotaru. 80 tisuća noćenja od početka godine odnosno 10 posto bolje nego lani. Za njegove skromne kapacitete to je odlično . Podsjetimo, Gorski kotar ima oko 3 i pol tisuće kreveta u turističkom smještaju. No, broj raste, mnogi ulažu i to ne mali novac.

