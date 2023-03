Hoće li se APN krediti i dalje zadržati?

Podijeli :

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama danas je započela s novim krugom primanja zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita. Interes je i dalje velik, no pitanje je hoće li se ovaj model, za koji je osigurano 9,3 milijuna eura, i dalje zadržati. Resorni ministar Branko Bačić najavio je novu stambenu strategiju koja bi se mogla usvojiti do kraja ove ili početka iduće godine. I dok on tvrdi da APN-ovi krediti nisu glavni razlog drastičnog rasta cijena nekretnina, oporba se ne slaže i predlaže svoje modele za mlade obitelji.

