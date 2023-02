I dalje se nižu reakcije na slučaj Line Budak, oglasila se i struka

Podijeli :

Slučaj Line Budak prvo je šokirao javnost, a nakon što je istupila s detaljima cijelog procesa koji ju je doveo do 7 mjeseci zakašnjele dijagnoze malignog karcinoma dojke trećeg stadija, zbog kasno otkrivenog rezultata patohistološke analize - oglasila se i struka. Pismenim putem. Do greške u komunikaciji kažu je došlo, no smatraju da je prozivka liječnika javni linč. Istovremeno, dio struke se pita - nije li sada još jasnije da sustav ne funkcionira dobro i da je premalo specijalista?

