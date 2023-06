Podijeli :

Zagrebačko komunalno redarstvo svakodnevno na 170 lokacija u Zagrebu sa 530 kamera kontrolira kako građani odlažu otpad. I to sve kako bi se detektirali oni koji to ne rade ispravno. Uhvate li vas slijede kazne od 90 do 500 eura

