Oporbeni zastupnici više vjeruju Financial Timesu, nego premijeru i Hanfi

Financial Times je objavio da je hrvatska Vlada vršila pritisak na Allianz da mirovinski fondovi zamijene Sberbank u Fortenovi. Premijer Plenković poručuje da je to na rubu fantastike. Fortenova je danas objavila da je propao još jedan pokušaj šeika Alketbija da zaustavi procese u Fortenova grupi. Je li do sastanka članova Vlade i Allianza uopće došlo i što je u pozadini priče o odustajanju AZ fonda od otkupa udjela?

