Roditelji njegovatelji primat će naknadu nakon smrti djeteta i to 10 mjeseci umjesto šest kako je to tražila oporba. Obznanio je to sinoć predsjednik Vlade i posuo se pepelom. Njegov ministar danas kaže nismo promijenili stav, a roditelji im nakon godina čekanja ne vjeruju.

