Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena usporila u prosincu na 4,5 posto na godišnjoj razini. To znači da cijene i dalje rastu - no sporije. Vladajući zadovoljni - ponavljaju, to je dobar početak. No, građani ne osjećaju da bolje žive - naime, cijene hrane narasle su i do 40 posto!

