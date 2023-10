Suđenje Branimiru Glavašu

Podijeli :

Branimir Glavaš nepravomoćno je osuđen na 7 godina zatvora u ponovljenom suđenju za ratne zločine prema osječkim Srbima iz 1991. godine. Ipak u zatvor ne ide, barem za sad. Pronađena je pravna mogućnost da se to izbjegne, ali na to bi se moglo žaliti tužiteljstvo. Izricanje presude nije prošlo bez incidenta kada je Glavaš sudnicu napustio uz viku i psovke. Poručuje da se zatvora ne boji, a zasad ne misli bježati ni u susjednu BiH kao što je to učinio prije 14 godina.

