IT industrija doživjela je boom tijekom pandemije i lockdowna, no 2023. godine oko 35 tisuća radnika zahvatila je takozvana IT kriza. Otkazi su pljuštali na sve strane. No, izgleda kako je 2024. godina donijela pomake nabolje i val optimizma. Stručnjaci zato tvrde - tehnološki sektor stao je na noge i oporavlja se.

